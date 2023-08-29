Forbes: Від початку контрнаступу Україна втратила 5 із 71 танка Leopard 2

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За час контрнаступу (13 тижнів) Україна втратила пʼять із 71 танка Leopard 2. Ще близько десяти — пошкоджені.

Про це пише американський Forbes, дані якого збігаються з інформацією OSINT-порталу Oryx.

Два зі знищених — це Leopard 2A4 (Україна отримала 50 машин), а три — Leopard 2A6 (партнери передали 21 машину).

У Forbes зазначають, що кожен член екіпажу пʼяти знищених танків, тобто 20 військових, зумів утекти перед тим, як танк згорів чи вибухнув.

Для виживання екіпажу важливо те, що Leopard 2 має спеціальні баштові відсіки для 120-міліметрових боєприпасів, які під час удару вибухають назовні. Тоді як пряме попадання у Т-72, найімовірніше, призведе до загибелі всіх, хто всередині, адже боєприпаси розміщені під баштами.

До того ж пошкоджені німецькі танки можна ремонтувати. Їх ремонтують у Польщі та Німеччині, а потім повертають на фронт. Так може відбуватися багато разів.

Уперше росіяни знищили Leopard 2A4 біля Новопокровки на Запоріжжі. Локацію ідентифікували осінтери з Oryx. Другий Leopard 2A4 окупанти знищили південніше Малої Токмачки. Також танки знищували в районі Роботиного.