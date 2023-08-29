У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. 15 людей поранені
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- Олександр Рубан
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StiriNews România
У румунському місті Неводарі в ДТП потрапив автобус, який перевозив 40 українців. Поранені щонайменше 15 людей, шістьох пасажирів госпіталізували. Серед постраждалих є двоє неповнолітніх.
Про це повідомляє Europa Libera Romania.
ДТП сталася 28 серпня о 21:00. Автобус прямував до Одеси та, проїжджаючи під мостом, врізався верхньою частиною в обмежувач висоти.
Портал Digi24, посилаючись на водія автобусу, зазначає, що цим маршрутом його скерував GPS-навігатор, в якому не було позначено наявність на маршруті обмежувача.
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