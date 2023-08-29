Україна та Польща підписали нову угоду щодо залізниці. Рейсів між країнами стане більше
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Міністерство інфраструктури
Польський перевізник Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna й «Укрзалізниця» 28 серпня підписали нову угоду про подальший розвиток пасажирських і вантажних перевезень. Це перша з 1994 року угода такого рівня.
Про це повідомили у пресслужбі українського перевізника.
У рамках угоди Україна і Польща домовилися, що перезавантажувати вантажі у вагони для іншої ширини колії або переставляти вагони на візки для іншої ширини колії зможе не лише приймаючий перевізник на прикордонній станції своєї країни, але й країна, що здає вантаж, на власній прикордонній станції.
Польська й українська залізниці обслуговуватимуть потяги локомотивною тягою між прикордонними станціями 50 на 50.
Над окремими проєктами угоди працюватимуть спільні робочі групи.
- Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон, що спрощує контрольні процедури при вантажних залізничних перевезеннях між Україною і Молдовою та дозволить скоротити час руху вантажних поїздів.