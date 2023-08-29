Кремль затвердив нову кампанію фейків і пропаганди проти України. Розвідка назвала пʼять основних наративів

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За інформацією української розвідки, 25 серпня 2023 року в адміністрації російського президента відбулась нарада щодо нового етапу інформаційної війни в українському і світовому медіапросторах. На ній затвердили чергову дезінформаційну кампанію проти України та західних союзників, яка почне працювати вже найближчим часом.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нарада проходила за участі першого заступника керівника адміністрації путіна Сергія Кірієнка, кремлівських «технологів» і представників медіа, які здійснюють інформаційні операції.

Розвідка виділила пʼять основних наративів:

«масова мобілізація»: начебто мобілізують всіх без винятку українців, жінок, людей похилого віку та неповнолітніх, непридатних і хворих;

«зневіра українських партнерів у можливості перемоги»: вигадані домовленості про «мир в обмін на території» та фейкові «політичні угоди». Наприклад, фейки про нібито «таємну домовленість» мера Києва Віталія Кличка з Республіканською партією США щодо його підтримки на майбутніх виборах президента України;

«український контрнаступ не має успіхів»: начебто збільшення кількості поховань українських захисників на прикладі кладовищ великих міст і тиражування теми загибелі місцевих військових у кожному регіоні України, пошук винних у «провалах» задля дискредитації керівництва військ.

«тотальна корупція»: начебто держава не бореться з корупцією, а корупціонерів не карають;

«прекрасне» життя на окупованих територіях: начебто високі зарплати, низькі ціни, «розвиток» інфраструктури та «відбудова» зруйнованого житла, «вільні» вибори, демонстрація фейкових документів про відмову України від окупованих територій, інформація про нібито здачу Купʼянська.

ГУР закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.