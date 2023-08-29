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Кремль затвердив нову кампанію фейків і пропаганди проти України. Розвідка назвала пʼять основних наративів

Автор:
Олександр Рубан
Дата:

Getty Images

За інформацією української розвідки, 25 серпня 2023 року в адміністрації російського президента відбулась нарада щодо нового етапу інформаційної війни в українському і світовому медіапросторах. На ній затвердили чергову дезінформаційну кампанію проти України та західних союзників, яка почне працювати вже найближчим часом.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нарада проходила за участі першого заступника керівника адміністрації путіна Сергія Кірієнка, кремлівських «технологів» і представників медіа, які здійснюють інформаційні операції.

Розвідка виділила пʼять основних наративів:

ГУР закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.