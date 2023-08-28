НБУ зменшив обмеження на продаж валюти населенню

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Pepi Stojanovski / Unsplash

Уперше з початку повномасштабної війни Нацбанк України зменшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти громадянам.

Про це пише пресслужба НБУ.

З 29 серпня банки зможуть продавати безготівкову валюту населенню без підтвердження підстав чи зобовʼязань для цього. Місячний ліміт — 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Водночас Нацбанк збільшить щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти від 100 до 200 тисяч гривень в еквіваленті, якщо ці гроші розмістять на депозит від трьох місяців.

Такі дії НБУ проводить, аби зменшити кількість різних обмінних курсів.