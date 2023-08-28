Полковника СБУ з вогнепальним пораненням знайшли мертвим у своєму кабінеті

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Полковника СБУ Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у своєму кабінеті.

Про це «Бабелю» підтвердили у Службі безпеки.

Слідчі Національної поліції вивчають обставини смерті співробітника СБУ.

Спецслужба запевняє, що надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, обʼєктивного та неупередженого розслідування.

Джерело в правоохоронних органах також підтверджує, що чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням голови.

Як розповіли «Телеграфу» джерела у службі, їхній співробітник убив себе в голову з табельного пістолета Макарова ще 25 серпня. Поряд із тілом знайшли передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ Василю Малюку, де автор звинувачує його у тиску.