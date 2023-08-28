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Міноборони презентувало новий дрон «Великий Бандерик». Він здатен нести до 31,5 кг вантажу

Автор:
Софія Телішевська
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Міністерство оборони України повідомило про успішне використання на фронті нового дрона українського виробництва «Великий Бандерик».

Його допустили до експлуатації у квітні цього року — процес допуску тривав лише місяць.

Дрон втілив у собі кілька передових ідей:

Крім того, «Великого Бандерика» можна успішно використовувати за різних погодних умов та під дією РЕБ.