Міноборони презентувало новий дрон «Великий Бандерик». Він здатен нести до 31,5 кг вантажу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство оборони України повідомило про успішне використання на фронті нового дрона українського виробництва «Великий Бандерик».
Його допустили до експлуатації у квітні цього року — процес допуску тривав лише місяць.
Дрон втілив у собі кілька передових ідей:
- 8 потужних моторів, що забезпечують надійну роботу;
- здатний нести до 31,5 кг корисного навантаження;
- багатофункціональна система скидання забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів;
- можливість віддаленого керування з будь-якої точки світу забезпечується за допомогою універсальної наземної станції.
Крім того, «Великого Бандерика» можна успішно використовувати за різних погодних умов та під дією РЕБ.