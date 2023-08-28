Аномальна спека: у Києві в неділю зафіксували три температурні рекорди
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- Олександр Рубан
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Getty Images / «Бабель»
У неділю, 27 серпня, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала три теплові рекорди.
Ніч у неділю стала найтеплішою, температура не опустилася нижче +21,3 °С. Попередній рекорд зафіксували 2022 року, тоді температура сягала +20,5 °С.
Максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3 °С — це рекордний показник з 1943 року.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9 °С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3 °С, а кліматичну норму — на 8,0 °С.
- Цього літа метеостанція фіксувала й інші погодні рекорди столиці. 7 липня у Києві зафіксували рекордну кількість опадів — 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.
- Відповідно до дослідження World Weather Attribution рекордна спека у світі повʼязана зі змінами клімату, а екстремальна погода може повторюватися кожні кілька років.