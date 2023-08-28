ДБР: Слідство вивчає три версії авіакатастрофи на Житомирщині

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ДБР

Слідство вивчає три версії авіакатастрофи, яка сталася на Житомирщині 25 серпня.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян.

Окрім порушення правил польотів, розглядають технічну несправність і помилку пілотів. Для доведення однієї з версій потрібно провести «чимало експертиз». За попередніми даними, два літаки L-39 зіткнулись у небі під час маневру розвороту.

ДБР

Вона уточнила, що експерти проведуть судово-медичні експертизи, експертизу з дешифрації чорних скриньок, а також комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.