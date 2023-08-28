Розвідка показала удари-«привітання» по росіянам у День Незалежності і прапора

Новини

Facebook / ФОКУС

Українська розвідка на День прапора та День Незалежності вдарила по окупантах у Запорізькій області, є загиблі.

Про це 28 серпня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, 24 серпня 2023 року в місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області близько шостої ранку у вікно помешкання заступника голови окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера залетів український дрон-камікадзе. Колаборанта шпиталізували.

А напередодні, 23 серпня, у День державного прапора України, в штабі відділення ФСБ міста Енергодар Запорізької області був захід для окупантів. Близько 19:00, у момент найбільшої концентрації російських військових, у штабі пролунав потужний вибух. Коли поранених і загиблих виносили з будівлі, по паркувальному майданчику був ще один удар, що додатково знищив окупантів і суттєво пошкодив машини. Тіла вбитих кількома військовими «Уралами» відвезли в напрямку Мелітополя.

ГУР заявляє, що дорозвідка і ефективні удари були можливі завдяки руху опору.