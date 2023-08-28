Офіс генпрокурора повідомив про підорзу російському військовому, який у Бучі розстріляв охоронця NOVUS

Новини

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру російському військовому — старшому навіднику 1 самохідної артилерійської батареї у складі 76 десантно-штурмової дивізії, який у Бучі вбив охоронця супермаркету Novus.

Про це 28 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.

27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ у Бучі старший офіцер росії через радіозвʼязок наказав ідентифікувати всіх людей, які були одягнені в чорний одяг, як ворогів. Цим наказом він порушив принцип розрізнення, адже велика кількість цивільного населення могла мати атрибути чорного кольору. Така «ідентифікація ворога» могла спричинити випадкові втрати життя серед цивільного населення та поранення цивільних.

Окупанти помітили біля магазину NOVUS у місті Буча місцевого жителя. Він працював там охоронцем і був у службовому одязі чорного кольору з позначенням «Охорона NOVUS». Чоловік не мав зброї та не становив ніякої загрози для окупантів, але ті розстріляли його.