Росія знову атакувала Україну — ППО збила 4 ракети з 6. На Полтавщині є загиблі

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Росія вночі 28 серпня вдарила по Україні ракетами морського та повітряного базування.

Чотири крилаті ракети «Калібр» росія запустила з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії, дві керовані авіаційні ракети Х-59 окупанти запустили з двох літаків Су-34, які спрямували на Кривий Ріг з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Протиповітряна оборона знищила:

дві крилаті ракети «Калібр»;

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Є влучання в цивільний промисловий об’єкт у селищі Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Загинули двоє людей, двох шпиталізували (вони працювали в нічну зміну). Де ще двоє — невідомо. Пошук і розбір завалів тривають. На обʼєкті повністю зруйнований виробничий цех і загорілося приміщення олійниці.