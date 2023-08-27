Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

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Українка Ярослава Магучіх уперше за карʼєру стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

Про це пише «Суспільне. Спорт».

Вона здобула золото з результатом 2,01 метра на змаганнях у Будапешті. На другому місці — Елеанор Паттерсон з Австралії, яка стрибнула на 1,99 метра, а на третьому — теж австралійська спортсменка Нікола Оліслагерс із результатом 1,99 метра.

У 2019 та 2022-му роках Ярослава Магучіх виграла срібні медалі, поступившись росіянці Марії Ласіцкене й австралійці Елеанор Паттерсон.