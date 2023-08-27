У Нідерландах відбувся фестиваль рудоволосих — зібралися тисячі людей

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У нідерландському місті Тілбург щороку проходить фестиваль рудоволосих — Redhead Days. Цими вихідними там розважалися понад пʼять тисяч людей з різних країн.

Про це пише Reuters.

На фестивалі були майстер-класи з малювання, макіяжу та догляду за шкірою, фотосесії, дискотеки тощо. Один з учасників сказав, що під час святкування він відчував себе «частиною чогось» більшого.

Фестиваль започаткували випадково після того, як у 2005 році організатор і художник-любитель Барт Роувенхорст розмістив у газеті оголошення про пошук 15 моделей з рудим волоссям — на нього відгукнулося 150 людей. Тоді Роувенхорст вирішив сфотографувати всіх, хто цього захоче.

Це привернуло увагу багатьох людей, тому він вирішив створити цілий фестиваль. У 2013 році фестиваль увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільше зібрання людей з натуральним рудим волоссям.

Рудоволосі становлять від 1% до 2% населення світу. Їх найбільше в північних і північно-західних регіонах.