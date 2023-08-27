Зеленський: Україна відновила оборонно-промисловий комплекс і вже виготовляє зброю зразка НАТО

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Президент Вододимир Зеленський розповів, що Україна вже відновила лінії оборонно-промислового комплексу та виготовляє низку устаткування натівського зразка, зокрема артилерію.

«У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою, 155-го калібру, якої ніколи не було. У нас тепер уже виробництво, і виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що мало, дуже мало для фронту, але це вже в рази більше, ніж було», — зазначив президент.

Також на підприємствах «Укроборонпрому» запустили кілька програм, серед них — ракетні.

Нині Україна виробляє крилаті ракети «Нептун», протитанкові ракетні комплекси «Стугни» та «Корсари», і обсяги цього виробництва значно зростають. Водночас, за словами Зеленського, в Україні налагодили виробництво великої кількості дронів.