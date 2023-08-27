Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині може тривати до пів року

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ДБР

Два навчально-бойові літаки L-39, які зіткнулися під Житомиром, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. На жаль, завершити завдання не вдалося.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Повітряні сили надали всі матеріали, щоб зʼясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій. По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб зʼясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є в бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до пів року затягується розслідування», — пояснив Ігнат.