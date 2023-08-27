Бригада тактичної авіації назвала всіх пілотів, що загинули в авіатрощі на Житомирщині

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Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня в Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Juice), загинули ще Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Усі троє були пілотами 40 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». За словами військових, під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

Майор Вʼячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту.

«Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі», — зазначає бригада.

Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

«Побратими згадують його непересічну посмішку, щирість, вміння прийти на допомогу в непростих ситуаціях», — зазначає бригада.

Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний Juice. Вісім років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

«Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема, в питанні надання Україні сучасних літаків F-16», — зазначає бригада.