Під час ранкової атаки Сили ППО знищили чотири крилаті ракети

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Getty Images / «Бабель»

Під час ранкової атаки 27 серпня Сили ППО знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Відомо, що дві цілі збили на Черкащині.

Про це повідомляють Повітряне командування та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Загалом у небі локаційно спостерігали до восьми повітряних цілей, але вони, ймовірно, були хибними, бо інформації про влучання не надходило.

Військова адміністрація столиці також повідомила, що ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищила ППО.

На Київщині уламки збитих крилатих ракет пошкодили 10 приватних будинків. Один має значні руйнування, в інших — вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

Пошкоджено також дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей дістали поранення.