Нова Зеландія надаватиме українським біженцям посвідку на проживання

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Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання тим українцям, що прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву уряду країни.

Власники спеціальної української візи, які отримають документ до 15 березня 2024 року, зможуть подати заявку на отримання посвідки.

За даними уряду Нової Зеландії, наразі такі візи отримали 1 510 українців, 340 з яких вже отримали посвідку на проживання. Після 15 березня 2024 року уряд припинить видачу спецвіз.

Охочі отримати посвідку мають надати медичну довідку, пройти перевірку та сплатити $708.