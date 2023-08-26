Родина експремʼєр-міністра Великої Британії вибачилася за своє рабовласницьке минуле

Новини

Нащадок колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Вільяма Гладстона 25 серпня вибачився за рабовласницьку діяльність їхньої родини в південноамериканській державі Гаяна.

Про це повідомляє BBC.

Крім того, нащадки Гладстона закликали Велику Британію обговорити репарації для країн Карибського басейну.

Праправнук Вільяма Гладстона Чарлі Гладстон засудив рабство як «злочин проти людства» і визнав, що воно продовжує впливати на повсякденне життя багатьох». За його словами, їхня родина підтримує план щодо виплати компенсацій, запропонований країнами Карибського басейну.

Вибачення прозвучали під час відкриття Центру досліджень міжнародної міграції та діаспори в Університеті Гаяни. Деякі з присутніх в авдиторії протестували і заявили, що не приймають їх.

Родину Гладстонів також звинуватили в тому, що вона не визнала необхідності виплати репарацій за рабство на Ямайці. Гладстони відповіли, що наразі зосереджені винятково на Гаяні.