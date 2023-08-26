В авіакатастрофі на Житомирщині загинув пілот «Джус» і ще двоє українських льотчиків

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В авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня загинув український пілот із позивним «Джус» і ще два українські льотчики.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Андрій Пільщиков служив у 40 бригаді тактичної авіації, літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни росії з Україною захищав небо над Києвом.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних скриньок».

ДБР

Попередня кваліфікація — порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.