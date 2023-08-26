У Польщі хакер зламав залізничні частоти й увімкнув гімн росії

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У Польщі, у районі міста Шецин хакер зламав залізничні частоти, транслював сигнали про аварійну зупинку поїздів, а між ними — гімн росії та слова путіна: «За побєду, ура». Про це повідомляє польська газета Wyborcza із посиланням на інформацію від залізничників.

Невідомий близько 21:00 25 серпня зламав систему безпеки залізничного руху «Радіо-Стоп» і, використовуючи залізничні частоти, почав з власної рації майже постійно передавати сигнал тривоги. Звук було чутно як у поїздах, так і на дорожніх постах. Сигнал зупинив два поїзди, а вже близько десятої вечора в радіотелефонах зазвучав гімн росії. Потім схожий інцидент стався в інших частинах Польщі, зокрема у Великопольщі.

Речниця польської залізниці підтвердила журналістам, що сталася хакерська атака. За її словами, до 23:30 було примусово зупинено понад 20 потягів, нормальний залізничний рух у районі Щецина відновили близької другої ночі.