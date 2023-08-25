У восьми містах Донеччини взимку не буде опалення

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

У восьми містах Донецької області централізованого опалення взимку не буде. Це Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Вугледар, Авдіївка, Святогірськ і Лиман.

Про це на брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусева.

«Не зможемо відновити, бо там немає газу, перебиті газопроводи. У всіх інших містах буде централізоване опалення або завдяки газовим котлам, або модульним вугільним котлам, але воно буде», — сказала Гусева.

У громадах, де не буде централізованого опалення, люди грітимуться за допомогою пічок-булерʼянів, буржуйок, які надає влада. Також жителів забезпечуватимуть дровами й пелетами.

«Є допомога міжнародних організацій, це вже буде все в індивідуальному порядку, ми цим вже займаємося», — зазначила чиновниця.

Вона нагадала, що росіяни зруйнували 110 обʼєктів теплопостачання, і це впливає на підготовку до опалювального сезону.