У восьми містах Донеччини взимку не буде опалення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»
У восьми містах Донецької області централізованого опалення взимку не буде. Це Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Вугледар, Авдіївка, Святогірськ і Лиман.
Про це на брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусева.
«Не зможемо відновити, бо там немає газу, перебиті газопроводи. У всіх інших містах буде централізоване опалення або завдяки газовим котлам, або модульним вугільним котлам, але воно буде», — сказала Гусева.
У громадах, де не буде централізованого опалення, люди грітимуться за допомогою пічок-булерʼянів, буржуйок, які надає влада. Також жителів забезпечуватимуть дровами й пелетами.
«Є допомога міжнародних організацій, це вже буде все в індивідуальному порядку, ми цим вже займаємося», — зазначила чиновниця.
Вона нагадала, що росіяни зруйнували 110 обʼєктів теплопостачання, і це впливає на підготовку до опалювального сезону.