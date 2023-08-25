Стало відомо імʼя росіянина, якого затримали у Фінляндії. Це один з лідерів нацистського угруповання «Русич»

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Поліція Фінляндії затримала Яна Петровського з диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич». Він відомий за прізвиськом «Славян».

Про це повідомляє телеканал MTV3.

Петровському інкримінують участь у терористичних злочинах, які він вчинив у лавах «Русича» у 2014—2015 році на Донеччині та Луганщині.

Раніше стало відомо, що Україна звернулася із запитом про його екстрадицію. Справу підозрюваного 25 серпня розгляне окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка за запитом України, вирішать згодом.

У росії заявили, що посольство рф «поінформоване про затримання у Фінляндії росіянина за зверненням Києва».

Мільчаков і Петровський стоять праворуч.