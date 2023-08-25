В Україні запроваджують європейські стандарти захисту людей від радіації

Новини

Сувіров Олексій / УНІАН

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 8223, який запроваджує європейські стандарти захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

Нова система має підвищити рівень радіаційного захисту персоналу та населення.

Зміни до Закону «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» запроваджують три ситуації опромінення (планова, існуюча та аварійна) і граничні дози опромінення в усіх ситуаціях, встановлюють ліміти дози опромінення й референтні рівні середньої річної концентрації активності радону в повітрі приміщень, де постійно є люди, на робочих місцях тощо.