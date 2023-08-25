Паралізована жінка вперше в світі «заговорила» через цифровий аватар власним голосом

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Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско змогли «прочитати думки» важко паралізованої жінки за сигналами мозку і перетворити їх на мову зі швидкістю понад 78 слів за хвилину. Зазвичай люди можуть вимовити 110—150 слів за хвилину.

Про це пише The Guardian.

47-річна Енн була серйозно паралізована після того, як перенесла інсульт стовбура мозку понад 18 років тому. Вона не може говорити чи друкувати і зазвичай спілкується за допомогою технології відстеження рухів, яка дозволяє їй вибирати літери зі швидкістю до 14 слів на хвилину.

Науковці імплантували 253 крихітні електроди на поверхню мозку пацієнтки. Вони виявляють електричну активність у тій частині, яка контролює мову та міміку.

Після імплантації електродів Енн працювала з командою, щоб навчити алгоритм штучного інтелекту системи виявляти її унікальні сигнали мозку.

Компʼютер запамʼятав 39 різних сигналів, а мовна модель створила з них зрозумілі речення. Потім їх озвучили синтезованим голосом, відновленим із відео весілля Енн.

Поки що пристрій працює з похибками: слова декодувалися неправильно в 28% випадків. Однак у майбутньому технологія може допомогти людям, які втратили здатність говорити.