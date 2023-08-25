У Фінляндії затримали росіянина, підозрюваного в терористичних злочинах на Донбасі. Україна звернулася з запитом про його екстрадицію

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TONI REPO / IS

Поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів на сході України.

Про це повідомляє місцеве видання Ilta-Sanomat.

36-річного чоловіка підозрюють в участі в терористичному угрупованні в Луганській і Донецькій областях з червня 2014 року по серпень 2015 року. Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.

Справу підозрюваного 25 серпня розгляне окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка за запитом України, вирішать згодом.

За даними Ilta-Sanomat, затриманому заборонений вʼїзд до Фінляндії.