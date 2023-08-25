У Фінляндії затримали росіянина, підозрюваного в терористичних злочинах на Донбасі. Україна звернулася з запитом про його екстрадицію
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
TONI REPO / IS
Поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів на сході України.
Про це повідомляє місцеве видання Ilta-Sanomat.
36-річного чоловіка підозрюють в участі в терористичному угрупованні в Луганській і Донецькій областях з червня 2014 року по серпень 2015 року. Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.
Справу підозрюваного 25 серпня розгляне окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка за запитом України, вирішать згодом.
За даними Ilta-Sanomat, затриманому заборонений вʼїзд до Фінляндії.