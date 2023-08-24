Канада призначила нового посла в Україні

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Natalka Cmoc / Facebook

Міністерство закордонних справ Канади призначило Наталку Цмоць послом в Україні. Вона замінить Ларису Галадзу. Про це Канада оголосила 24 серпня.

Пані Цоць є експертом з питань України з багатим досвідом і розумінням підтримки, яку надавала Канада, вона була аналітиком Канадського агентства з міжнародного розвитку. Наталка Цмоць розмовляє українською, має глибокі звʼязки з українською спільнотою в Україні та Канаді й готова допомогти поглибити канадсько-українські звʼязки на всіх рівнях.

Natalka Cmoc / Facebook

«Вона буде очима та вухами Канади в Києві та забезпечить можливість Канади продовжувати підтримувати Україну в цей скрутний час і в довгостроковій перспективі», — заявили в МЗС.