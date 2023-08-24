Mercedes випустив у продаж свій ігровий ноутбук

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Ігрові ноутбуки спільного виробництва MSI та Mercedes-AMG Motorsport уже доступні для покупців. Вони отримали назву Stealth 16 A13VG-236 Mercedes-AMG Motorsport Edition.

Такий ноутбук коштує $2 899, його габарити — близько 35 на 26 сантиметрів, товщина — 2 сантиметри. Важить він майже два кілограми, представлений лише в сірому кольорі.

Ноутбук працює на базі процесора Intel Core i9 13-го покоління та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4070.