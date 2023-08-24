Норвегія передасть Україні F-16. І дасть ще два винищувачі для навчань

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Норвегія передасть Україні F-16, а також два такі винищувачі для навчань. Про це 24 серпня заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції із Володимиром Зеленським.

«Ми ухвалили рішення передати норвезькі F-16. Зараз обговорюємо, коли та як. [...] Зараз ми одразу виділяємо два винищувачі для навчальної місії. Будемо розглядати ті, що залишилися. Їх не так багато, але сподіваюсь, що зможемо передати Україні», — заявив Йонас Гар Стьоре.

Норвегія зараз переходить до нової системи винищувачів. Значну частину винищувачів вона раніше передала Румунії.