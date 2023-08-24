Магазини H&M повернуться в Україну з листопада

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Шведський бренд одягу й косметики H&M Group відновить роботу більшості магазинів в Україні з листопада 2023 року.

Про це йдеться у пресрелізі.

Компанія планує поступово відкривати свої магазини в Україні там, де це можливо. Перед цим H&M Group «вела тісний діалог з партнерами та владою».

Також у пресрелізі заявили, що компанія співпрацюватиме з організаціями на місцях і братиме участь у програмах допомоги та відновлення.