Японія почала скидати воду з АЕС «Фукусіма-1» в океан

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Reuters

Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма-1» у Тихий океан, щоб звільнити місце на пошкодженій атомній електростанції. У Китаї цю операцію назвали «егоїстичним і безвідповідальним актом». Японія заявляє, що цей процес є безпечним.

Про це пише CNN.

Компанія Tokyo Electric Power Company (TEPCO) планує скинути лише близько 200 або 210 кубічних метрів очищених стічних вод. Від 25 серпня хочуть скидати 456 кубічних метрів стічних вод щодоби, а загалом — 7 800 кубічних метрів протягом 17 днів.

Роками радіоактивну воду постійно очищували, а потім зберігали в резервуарах. За даними TEPCO, значну частину очищують вдруге. Коли стічні води остаточно випустять з резервуарів, вони матимуть дуже низькі концентрації радіоактивних матеріалів. Вода пройде через підводний тунель приблизно за кілометр від узбережжя в Тихий океан.

TEPCO повідомила, що операцію негайно призупинять, якщо виявлять будь-які відхилення від норми у зливному обладнанні або рівнях розчинення. Пізніше 24 серпня фахівці відправлять човен для збору зразків і перевірять їх на відповідність міжнародним стандартам безпеки.

Китай і острови Тихого океану активно виступають проти, стверджуючи, що викид може мати широкий регіональний і міжнародний вплив і потенційно загрожувати здоровʼю людей та екосистемі океану.

«Примусовий початок скидання забрудненої води в результаті аварії на АЕС «Фукусіма» в океан є вкрай егоїстичним і безвідповідальним актом, який ігнорує міжнародні громадські інтереси. Те, що зробила Японія, — це перекласти ризики на весь світ і поширити біль на майбутні покоління людства», — заявили в МЗС Китаю.

Раніше китайські митники заборонили імпорт продуктів харчування з Фукусіми та девʼяти інших регіонів Японії.

У Південній Кореї заарештували понад десяток протестувальників, що намагалися прорватися до посольства Японії в Сеулі, пише BBC.

США підтримали Японію, а Тайвань погодився, що кількість вивільненого тритію, імовірно, матиме мінімальний вплив. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) нещодавно відкрило офіс у Фукусімі і стежитиме за ситуацією.