Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Є постраждалі

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Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель»

Уночі проти 24 серпня росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили сили ППО.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Окупанти поцілили в транспортний обʼєкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені житлові будинки, банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків, три автобуси, тролейбусна мережа, водо- і газогони.