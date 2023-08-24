Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Є постраждалі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель»
Уночі проти 24 серпня росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили сили ППО.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Окупанти поцілили в транспортний обʼєкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Пошкоджені житлові будинки, банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків, три автобуси, тролейбусна мережа, водо- і газогони.