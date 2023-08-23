У війні проти України задіяно 436 російських літаків

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Загалом у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29, мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають», — сказав він.

За його словами, під час операцій на російських військових аеродромах «Сольці» (Новгородська область) і «Шайковка» (Калузька область) повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені.

«Ті два, що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти», — наголосив очільник ГУР.

За його словами, «нам добре відомі люди, які це виконали, […] це люди, які з території російської федерації виконали певні завдання».