У війні проти України задіяно 436 російських літаків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikimedia
Загалом у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.
Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
«Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29, мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають», — сказав він.
За його словами, під час операцій на російських військових аеродромах «Сольці» (Новгородська область) і «Шайковка» (Калузька область) повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені.
«Ті два, що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти», — наголосив очільник ГУР.
За його словами, «нам добре відомі люди, які це виконали, […] це люди, які з території російської федерації виконали певні завдання».
- 19 серпня в Міноборони рф заявили про атаку безпілотника на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області, вказавши, що «безпілотник коптерного типу намагався атакувати військовий аеродром». Дрон нібито «збили зі стрілецької зброї», але джерела «Бабеля» в розвідці кажуть, що результатом атак дронів на російські аеродроми «Сольці» та «Шайковка» став один знищений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 і чотири таких пошкоджених.