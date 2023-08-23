У Вʼєтнамі можуть обвалитися відомі «скелі, що цілуються»

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У Вʼєтнамі, у бухті Ха Лонг знамениті скелі, що цілуються, перебувають під загрозою обвалення. Про це повідомляє BBC.

Бухта Ха Лонг розташована у Вʼєтнамському морі та є обʼєктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Вона всіяна сотнями крихітних острівців, які залучили у 2019 році 4 мільйони туристів. Скелі-близнюки, які височіють над затокою і здаються дотичними або «цілуються», користуються великою популярністю у відвідувачів.

Науковці з Вʼєтнамського інституту геолого-геофізичних досліджень і мінеральних ресурсів заявили, що нелегальне рибальство та нерегульований туризм сприяють прискоренню ерозії гірських порід. Поки інститут проводив дослідження для звіту, співробітники помітили, як один туристичний катер зупинився всього за 19 метрів від острівця. Експерти помітили глибокі тріщини у скелях і попереджають, що вони можуть зруйнуватися, якщо не вжити заходів щодо їх збереження.

Дослідники закликають чиновників запровадити нові правила для затоки, зокрема обмежити швидкість човнів, що проходять через неї, до 5—10 км/год. Місцевих рибалок теж слід заохочувати уникати лову риби навколо каміння, щоб зменшити відтік води, а щоб зміцнити острів, у тріщини можна заливати цемент.