Верховна Рада заборонила будь-які територіальні поступки заради припинення війни

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Верховна Рада України ухвалила постанову № 9626, яка виключає будь-які територіальні поступки заради припинення війни.

Постанова законодавчо закріплює, що будь-які територіальні поступки заради припинення війни є неприпустимими. Окрім того, усі збройні формування держави агресора мають звільнити всю без винятків територію України.

Також ця постанова законодавчо закріплює, що жоден громадянин України не має зазнавати переслідувань чи дискримінації, зокрема за ознакою проживання на тимчасово окупованій території, а всіх винних у злочинах проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку треба притягнути до відповідальності.