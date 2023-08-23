У Києві розпочався третій саміт «Кримської платформи»

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У Києві 23 серпня розпочався третій саміт «Кримської платформи». Мета цьогорічної зустрічі — «підготовка деокупації». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На попередніх двох самітах підтверджували, що Крим є частиною України, то на цьогорічному вперше порушать питання реінтеграції Криму після війни. Лідери країн та урядів мають намір обговорити майбутнє півострова та проблему безпеки в Чорному морі.

Саміт відбувається у змішаному форматі — частина учасників присутня онлайн. Цьогоріч збільшилася кількість учасників, серед нових — Бахрейн, Сербія, Східний Тимор, ОАЕ, Дунайська комісія, Всесвітня організація туризму та ЮНЕСКО.

«За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій «Кримській платформі», українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено, це героїзм наших людей та оборонна підтримка від наших партнерів. [...] Українські сили рухаються вперед. І це найголовніше. Ми рухаємося, а коли росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі. Російське суспільство може заплющити очі та на відхід окупантів із Криму», — заявив на відкритті платформи Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Чорне море — ключ до світової продовольчої та соціальної стабільності, а Крим — ключ до безпеки в Чорному морі, «не можна залишити ключі в руках терористів».