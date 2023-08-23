На Сумщині завершили розбір завалів після російського удару по школі. Загинули чотири людини
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- Анна Холоднова
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МВС
Рятувальники завершили розбір завалів після російського удару по школі в Ромнах Кількість жертв зросла до чотирьох.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.
Поранення отримали четверо місцевих мешканців, які в момент атаки проходили повз школу.
- Уранці 23 серпня російські окупанти запустили безпілотник Shahed по школі в Ромнах на Сумщині.