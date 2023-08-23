На Сумщині завершили розбір завалів після російського удару по школі. Загинули чотири людини

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МВС

Рятувальники завершили розбір завалів після російського удару по школі в Ромнах Кількість жертв зросла до чотирьох.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.

МВС

Поранення отримали четверо місцевих мешканців, які в момент атаки проходили повз школу.