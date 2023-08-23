У Норвегії відкрили найбільшу в світі плавучу електростанцію

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Reuters

Норвезька енергетична компанія Equinor разом із партнерами відкрила найбільшу в світі плавучу морську вітроелектростанцію. Вона живитиме нафтогазові платформи і скорочуватиме викиди парникових газів, пише Reuters.

Вітрова електростанція під назвою Hywind Tampen почала виробляти електроенергію в листопаді 2022 року, а нещодавно вийшла на повну потужність. Ось як вона виглядає:

Reuters

Вітроелектростанція потужністю у 88 мегават покриє приблизно 35% річної потреби в електроенергії для пʼяти платформ на нафтогазових родовищах Snorre та Gullfaks у Північному морі.

Очікують, що Hywind Tampen скоротить викиди CO2 на 200 тисяч тонн щорічно — 0,4% від загальних минулорічних викидів вуглекислого газу в Норвегії.

Hywind Tampen складається з 11 вітряних турбін, закріплених на плавучій основі, яка прикріплена до морського дна. На її будівництво витратили 7,4 мільярда крон (приблизно пів мільярда доларів).