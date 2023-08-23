На Сумщині росіяни атакували школу — загинули щонайменше дві людини. Є постраждалі

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Вранці російські окупанти запустили безпілотник Shahed по школі в Ромнах на Сумщині. Там загинули щонайменше дві людини, ще троє — постраждали.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Будівля школи повністю зруйнована. Під завалами можуть перебувати ще двоє працівників закладу. Триває пошуково-рятувальна операція.

Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники ДСНС.