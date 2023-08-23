У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей — серед них шестеро дітей

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Увечері 22 серпня біля села Бродецьке у Вінницькій області сталася аварія — зіткнувся легковик ВАЗ і вантажівка DAF.

Про це пише місцева поліція.

У ДТП загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед них було шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

Водія вантажівки затримали й помістили до ізолятора. Слідчі зʼясовують обставини аварії і розслідують кримінальне провадження за порушення ПДР (ч. 3 ст. 286). Санкція статті — до 10 років увʼязнення.