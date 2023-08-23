Британія профінансує збільшення ядерного потенціалу України на $245 мільйонів

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Carl Court / Staff

Велика Британія надасть кредитну гарантію на $245 мільйонів, щоб збільшити ядерний потенціал України й звільнити її від залежності від російських ядерних палива і послуг.

Про це пише Sky News.

Британський уряд через експортно-кредитне агентство UK Export Finance дасть українському «Енергоатому» кредитну гарантію, тоді як компанія Urenco надаватиме послуги зі збагачення урану.

Фінансову допомогу оголосив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час візиту в Україну.

«Путін використовував енергетику як зброю війни: сьогоднішня акція підтримки поставок ядерного палива допоможе Україні припинити залежність від російських поставок і зміцнити свою енергетичну безпеку», — наголосив він.