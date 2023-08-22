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Павло Кириленко / Facebook

У прифронтових громадах Донеччини досі залишається 171 дитина. Це не «статусні» діти, у них є батьки.

Про це 22 серпня в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ми застосовуємо більш жорсткий механізм, зокрема примусову евакуацію з батьками. Евакуація триває, сподіваємось протягом 2 тижнів вийдемо на позначку нуль, аби тут дітей не було», — зазначив Кириленко.

Зараз на Донеччині проживають 492 тисячі людей — це після вусіх евакуацій. В Авдіївці, де до 2014 року мешкали приблизно 40 тисяч людей, наразі залишається 1 691 людина. Здебільшого це літні люди, хоча є і молодь до 30 років.