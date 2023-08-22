Президент Польщі Дуда заявив, що росія переміщує ядерну зброю до Білорусі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія вже розпочала переміщувати частину своєї ядерної зброї до Білорусі.

Про це він заявив на спільній з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою пресконференції, передає Associated Press.

«Я розповідав президенту про реалізацію заяви путіна про те, що тактична ядерна зброя росії буде переміщена на територію Білорусі. Цей процес справді відбувається, ми це бачимо», — сказав Дуда.

Він не повідомив подробиць, але сказав, що «це, очевидно, змінює архітектуру безпеки в нашій частині Європи» та на східному фланзі НАТО.

Де Соуза пообіцяв продовжувати підтримувати боротьбу України та інших країн регіону, заявивши, що це так само важливо для Португалії.