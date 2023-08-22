Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС. Із Польщею вони будуть спільні

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Facebook / Денис Шмигаль

Україна планує створити ще девʼять пунктів пропуску на кордоні з країнами, що входять до Європейського Союзу. Про це 22 серпня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі на кордоні з ЄС функціонує 21 пункт пропуску. Три з них відкрили під час повномасштабної війни. У планах — запустити ще девʼять пунктів пропуску та модернізувати 13. Найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.

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Водночас Україна і Польща створюють спільні пункти пропуску на кордоні. Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Це прискорить логістику і мінімізує корупцію.

Також Україна вже має домовленість про €160 мільйонів пільгового кредиту від Польщі для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів.