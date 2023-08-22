Україна отримала від Франції всю першу партію далекобійних ракет SCALP — згодом будуть іще
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Україна отрималавсі далекобійні ракети SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої, «випробувальної» партії. Про це в інтервʼю виданню LB.ua повідомив посол України Вадим Омельченко.
«Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, уже в нас. Ця партія була випробувальною, снаряди непогано зарекомендували себе», — заявив посол.
Постачання ракет триватиме, головне питання цих поставок — «їхній ритм, а тут у французів усе дуже непогано».
Також Омельченко зазначив, що коли президент Зеленський чи президент Макрон заявляють, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати якесь озброєння, то воно вже в Україні та вже працює на фронті.
- 11 липня стало відомо, що Франція надасть Україні ракети великої дальності SCALP. Це аналог британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250, 500 і 700 кілометрів. Тоді президент Франції Макрон не уточнив, скільки ракет Франція збирається передати Україні (медіа писали, що 50).