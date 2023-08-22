Кабмін: Тариф на тепло в новому опалювальному сезоні не підвищуватимуть

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Уряд продовжив дію покладання спеціальних зобовʼязань (ПСО) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Це означає, що в новому опалювальному сезоні тариф на тепло для населення не зміниться.

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

«Уряд продовжив дію покладання спеціальних зобовʼязань на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде і надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 гривні за кубометр. Це рішення — частина комплексних заходів із підготовки до зими», — написав Шмигаль.

У квітні 2023 року газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі становитиме 7,96 гривні за кубометр (із ПДВ).