Хорватія виділить Україні пакет військової допомоги на €30 мільйонів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Хорватія виділить для України новий пакет військової допомоги на €30 мільйонів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Пленкович анонсував у жовтні велику міжнародну конференцію, присвячену Україні, де Хорватія разом із країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги в розмінуванні територій.
За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезли з хорватських портів. Більшість пішла до Італії, частина — на північ Африки, але через нові обставини на Чорному морі ця тема знову стала актуальною, додав Пленкович.
- 31 липня Україна й Хорватія погодили експорт зерна з України через порти в Хорватії на Дунаї та в Адріатичному морі.