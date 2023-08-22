Хорватія виділить Україні пакет військової допомоги на €30 мільйонів

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Хорватія виділить для України новий пакет військової допомоги на €30 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Пленкович анонсував у жовтні велику міжнародну конференцію, присвячену Україні, де Хорватія разом із країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги в розмінуванні територій.

За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезли з хорватських портів. Більшість пішла до Італії, частина — на північ Африки, але через нові обставини на Чорному морі ця тема знову стала актуальною, додав Пленкович.