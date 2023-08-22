СБУ затримала шахрайку, яка ошукала понад 500 родин постраждалих і полонених військових

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У Миколаївській області Служба безпеки затримала жінку, яка ошукала на темі обміну полонених понад 500 сімей військовослужбовців. Їй повідомили про підозру в шахрайстві (ст. 190 ККУ).

Про це пише СБУ.

Жінка прикидалася фахівцем із пошуку постраждалих українських бійців і за свої «послуги» брала гроші з родин військових. За суму до семи тисяч гривень фігурантка обіцяла знайти полоненого і розвідати про нього інформацію: місце перебування, стан здоровʼя тощо.

Однак щойно жінка отримувала гроші, то припиняла спілкування з потерпілими. Так їй вдалося отримати майже два мільйони гривень.

Організаторка оборудки створила в соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою «Пошук зниклих» і «Повертайся живим». Там вона пропонувала свої послуги та залишала номер банківської картки.

СБУ задокументувала понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей. Під час обшуків у жінки знайшли 20 мобільних телефонів, планшет і 64 SIM-картки, які вона постійно змінювала.