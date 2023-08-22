Форум оборонних індустрій. Перший семінар Україна — Франція пройде у вересні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Anthony Choren / Unsplash
У жовтні відбудеться Міжнародний форум оборонних індустрій, щоб створити виробничі союзи між українськими та іноземними компаніями. А перед цим пройдуть двосторонні сесії з кожною країною-учасницею. Перший семінар буде для України та Франції.
Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтервʼю «ЛБ».
Семінар Україна — Франція запланований на кінець вересня. У ньому візьмуть участь 30 французьких компаній, які працюють в оборонній індустрії. Посол зазначив, що з української сторони теж буде велика кількість виробників.
- У серпні очільники МЗС, Міноборони й Мінстратегпрому провели координаційну нараду щодо великого форуму оборонних індустрій. Мета форуму — зміцнити обороноздатність України, налагодити спільне виробництво, обслуговування та ремонт техніки з міжнародними партнерами.